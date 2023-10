AWS Console

Amazon Web Services (AWS) é uma subsidiária da Amazon que fornece plataformas de computação em nuvem sob demanda e APIs para indivíduos, empresas e governos, com base em pagamento conforme o uso. Esses serviços web de computação em nuvem fornecem uma variedade de infraestrutura técnica abstrata básica e blocos de construção e ferramentas de computação distribuída. Um desses serviços é o Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), que permite aos usuários ter à sua disposição um cluster virtual de computadores, disponível o tempo todo, através da Internet. A versão de computadores virtuais da AWS emula a maioria dos atributos de um computador real, incluindo unidades centrais de processamento (CPUs) de hardware e unidades de processamento gráfico (GPUs) para processamento; memória local/RAM; armazenamento em disco rígido/SSD; uma escolha de sistemas operacionais; redes; e software aplicativo pré-carregado, como servidores web, bancos de dados e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). A tecnologia AWS é implementada em farms de servidores em todo o mundo e mantida pela subsidiária Amazon. As taxas são baseadas em uma combinação de uso (conhecido como modelo "pague conforme o uso"), hardware, sistema operacional, software ou recursos de rede escolhidos pelo assinante, disponibilidade necessária, redundância, segurança e opções de serviço. Os assinantes podem pagar por um único computador AWS virtual, um computador físico dedicado ou clusters de ambos. Como parte do contrato de assinatura, a Amazon fornece segurança para os sistemas dos assinantes. A AWS opera em muitas regiões geográficas globais, incluindo 6 na América do Norte. A Amazon comercializa a AWS para assinantes como uma forma de obter capacidade de computação em grande escala de forma mais rápida e barata do que construir um farm de servidores físicos real. Todos os serviços são cobrados com base no uso, mas cada serviço mede o uso de diversas maneiras. Em 2017, a AWS detinha 34% de toda a nuvem (IaaS, PaaS), enquanto os próximos três concorrentes Microsoft, Google e IBM detinham 11%, 8% e 6%, respectivamente, de acordo com o Synergy Group.

Site: console.aws.amazon.com

