é uma empresa americana que opera um sistema mundial de pagamentos online que oferece suporte a transferências de dinheiro online e serve como uma alternativa eletrônica aos métodos tradicionais de papel, como cheques e ordens de pagamento. A empresa opera como processadora de pagamentos para vendedores on-line, sites de leilões e muitos outros usuários comerciais, pelos quais cobra uma taxa em troca de benefícios como transações com um clique e memória de senha. Estabelecido em 1998 como Confinity, o PayPal teve sua oferta pública inicial em 2002. Tornou-se uma subsidiária integral do eBay no final daquele ano, avaliada em US$ 1,5 bilhão. O eBay desmembrou o PayPal em 2015 para os acionistas do eBay. A empresa ficou em 204º lugar na Fortune 500 de 2019 das maiores corporações dos Estados Unidos em receita.

Site: paypal.com

