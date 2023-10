DocuSign, Inc. é uma empresa americana com sede em São Francisco, Califórnia, que permite que organizações gerenciem acordos eletrônicos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece assinatura eletrônica, uma forma de assinar eletronicamente em diferentes dispositivos. A DocuSign afirma ter mais de 475.000 clientes e centenas de milhões de usuários em mais de 180 países. As assinaturas processadas pela DocuSign estão em conformidade com a Lei ESIGN dos EUA e com o regulamento eIDAS da União Europeia, incluindo assinaturas avançadas da UE e assinaturas qualificadas da UE. Em abril de 2018, a DocuSign entrou com pedido de oferta pública inicial. Na época do IPO, os maiores acionistas eram as empresas de investimento de risco Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, e o ex-CEO Keith Krach era o maior acionista individual. Nenhum dos fundadores originais, nem o atual CEO Daniel Springer, são acionistas majoritários. A empresa abriu o capital na NASDAQ em 27 de abril de 2018.

Site: docusign.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DocuSign. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.