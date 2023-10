Dropbox é um serviço de hospedagem de arquivos operado pela empresa americana Dropbox, Inc., com sede em São Francisco, Califórnia, que oferece armazenamento em nuvem, sincronização de arquivos, nuvem pessoal e software cliente. O Dropbox foi fundado em 2007 pelos estudantes do MIT Drew Houston e Arash Ferdowsi como uma empresa iniciante, com financiamento inicial do acelerador de sementes Y Combinator. O Dropbox foi classificado como uma das startups mais valiosas dos EUA e do mundo, com uma avaliação de mais de US$ 10 bilhões, e foi descrito como um dos investimentos mais bem-sucedidos da Y Combinator até o momento. No entanto, o Dropbox também sofreu críticas e gerou polêmica por questões que incluem violações de segurança e questões de privacidade. O Dropbox está bloqueado na China desde 2014. Ele recebeu uma classificação de cinco estrelas no relatório de 2017 da Electronic Frontier Foundation "Protegendo seus dados contra solicitações governamentais".

Site: dropbox.com

