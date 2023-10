CodeSignal (anteriormente CodeFights) é uma plataforma de avaliação baseada em habilidades operada pela empresa americana BrainFights, Inc., cuja missão é descobrir, desenvolver e promover talentos técnicos. Fundada em 2014 e sediada em São Francisco, a CodeSignal aplica mecânicas de jogo que oferecem aos desenvolvedores de todos os níveis de habilidade desafios de programação de computadores on-line para fins de ensino e recrutamento. Em agosto de 2017, a CodeSignal informou que tinha quase 1 milhão de desenvolvedores usando o CodeSignal for Developers. .A partir de 10 de julho de 2018, CodeFights foi renomeado para CodeSignal com recursos adicionais conforme o blog da empresa.

Site: codesignal.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CodeSignal. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.