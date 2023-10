De fato, é um mecanismo de pesquisa americano mundial relacionado a empregos para listas de empregos, lançado em novembro de 2004. É uma subsidiária da japonesa Recruit Co. Ltd. e tem sede em Austin, Texas e Stamford, Connecticut, com escritórios adicionais em todo o mundo. Como mecanismo de busca de tópico único, é também um exemplo de busca vertical. O Even está atualmente disponível em mais de 60 países e 28 idiomas. Em outubro de 2010, o Even.com ultrapassou o Monster.com para se tornar o site de empregos de maior tráfego nos Estados Unidos. O site agrega listas de empregos de milhares de sites, incluindo quadros de empregos, empresas de recrutamento, associações e páginas de carreiras de empresas. Eles geram receita vendendo anúncios de emprego premium e recursos de currículo para empregadores e empresas que contratam. Em 2011, o Even começou a permitir que os candidatos a emprego se candidatassem diretamente a vagas no site do Even e a oferecer publicação e armazenamento de currículos.

