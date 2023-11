Ao lado, há uma plataforma de contratação on-line com a missão de ajudar a criar conexões significativas entre empregadores e candidatos a emprego, para que possam fazer o melhor trabalho juntos. Com o Alongside, os empregadores podem criar e promover facilmente seus anúncios de emprego, colaborar com suas equipes de contratação, selecionar inscrições recebidas, organizar seu processo de contratação e, acima de tudo, descobrir ótimos candidatos.

Site: alongside.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Alongside. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.