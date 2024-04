Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Premier Virtual no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A plataforma Premier Virtual permite que as organizações transformem suas contratações em um processo virtual contínuo. Nosso pacote de recrutamento virtual completo lhe dará a flexibilidade de hospedar feiras de empregos on-line e oferecer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos candidatos que desejam se conectar. A plataforma ajudou mais de 60.000 empregadores a se conectarem com mais de 700.000 candidatos registrados. Recursos avançados permitem que os recrutadores se comuniquem com vários candidatos simultaneamente. Sua funcionalidade integrada de vídeo individual permite que as equipes de contratação convidem candidatos para uma entrevista em vídeo que reproduza eventos presenciais e muito mais. Veja por que mais de 200 conselhos de soluções para força de trabalho licenciaram nossa plataforma para potencializar seus eventos virtuais de contratação. Agende uma demonstração gratuita para ver como pode ser fácil e eficiente adicionar uma opção de feira de carreira virtual.

