Breakroom é a próxima evolução em colaboração e engajamento digital – um ambiente 3D totalmente personalizável construído para todos os seus requisitos virtuais. O novo mundo do trabalho não é o inferno da videoconferência 2D em que você está preso. É uma experiência digital imersiva que fortalece a conexão, a colaboração e a comunicação. Remoto não significa necessariamente removido – crie um mundo do qual as pessoas queiram fazer parte. A plataforma Metaverse de ponta do Breakroom está repleta de recursos e funcionalidades poderosas que tornam o impossível possível. Torna mais fácil criar e personalizar instantaneamente seu próprio mundo virtual de marca, adequado para todos os tipos de envolvimento do público. De espaços de trabalho digitais, conferências e salas de aula virtuais a festivais de cinema, lançamentos de livros e eventos sociais, o Breakroom oferece flexibilidade para fazer tudo. Você pode até configurar uma loja de comércio eletrônico vinculada ao mercado integrado em questão de minutos, onde terá acesso a milhares de ativos 3D, ou poderá monetizar os seus próprios. O ambiente 3D totalmente personalizável do Breakroom oferece um potencial criativo infinito para criar o seu mundo exatamente como você o vê. E nosso SDK do Unity oferece oportunidades ilimitadas de personalização, facilitando o upload de regiões personalizadas, conteúdo, jogos ou quaisquer outros ativos 3D projetados por sua equipe. SOLUÇÕES EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS De festivais de cinema e desfiles de moda a lançamentos de livros e eventos de networking, tudo é possível com o Breakroom. Envolva as pessoas no mundo digital com uma experiência de marca envolvente que inspira a interação do público. Você tem uma tela em branco para criar o que quiser – o mundo virtual é a sua ostra. DIGITAL HQ Reimagine o trabalho remoto com um local de trabalho virtual totalmente personalizável. Os recursos incluem salas de reuniões, escritórios, auditórios e espaços sociais onde os funcionários podem se conectar e socializar. Com compartilhamento de tela e webcam, quadros brancos e ferramentas de mensagens, seu QG Digital será um centro de atividades colaborativas. EVENTOS VIRTUAIS Uma plataforma de eventos virtuais que permite conectar-se com o público de uma maneira totalmente nova. Preencha a lacuna entre eventos físicos e online com uma solução de eventos virtuais 3D para conferências, eventos de networking, exposições e muito mais, criando uma experiência digital única e envolvente para envolver seu público. SALA DE AULA VIRTUAL Dê vida ao aprendizado remoto com a sala de aula virtual imersiva e personalizável do Breakroom. Uma sala de aula 3D onde os alunos podem colaborar e interagir em tempo real, independentemente da localização. Crie uma experiência de aprendizagem verdadeiramente interativa com ferramentas integradas de colaboração e avaliação para manter os alunos motivados e envolvidos.

