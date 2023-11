Paradox Olivia

Lançada no final de 2016, a Paradox foi fundada com a missão de ser a empresa mais centrada em candidatos do mundo. Olivia, assistente de IA conversacional da Paradox, ajuda recrutadores e equipes de contratação a passar mais tempo com as pessoas, automatizando o trabalho administrativo, como triagem, agendamento de entrevistas e resposta às perguntas dos candidatos, para aumentar a eficiência e devolver horas às equipes durante a semana. Olivia também pode ajudar a contratar muitos candidatos ao mesmo tempo com eventos de contratação virtuais.

Site: olivia.paradox.ai

