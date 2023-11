Atomic Hire é a plataforma de recrutamento centrada no ser humano. Ele fornece uma maneira simples e poderosa de tomar decisões de contratação de qualidade, melhorar a eficiência do recrutamento e fornecer uma experiência superior ao candidato. Otimize seu recrutamento com um sistema flexível que se adapta aos seus processos e conjunto de tecnologia. Economize tempo, simplifique esforços, minimize a entrada manual, identifique gargalos e compartilhe informações sem esforço entre as partes interessadas.

