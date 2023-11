Occupop é um software de rastreamento de candidatos poderoso, mas simples de usar, que conecta pessoas de maneira integrada, criando ótimos relacionamentos e equipes fortes. Nossos recursos dinâmicos, como triagem de CV por IA, scorecards de entrevistas e análise do gerente de contratação, colocam o poder em suas mãos, permitindo que você se envolva facilmente com os melhores candidatos e gerencie todo o processo em uma solução inteligente de rastreamento de candidatos. Nossos preços e recursos são criados com todas as necessidades de contratação em mente.

Site: occupop.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Occupop. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.