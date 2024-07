Spottabl é uma ferramenta alimentada por IA que conecta empregadores a recrutadores e agências especializados para agilizar o processo de contratação para startups e empresas de rápido crescimento. Com uma rede de mais de 5.000 recrutadores especializados, a Spottabl oferece acesso a um conjunto de candidatos avaliados e prontos para entrevistas, reduzindo significativamente o tempo necessário para preencher as vagas abertas. A plataforma oferece diversos recursos para aprimorar o processo de recrutamento. Recomenda oportunidades de emprego relevantes aos recrutadores com base na sua rede ativa de talentos e especializações, ajudando-os a encontrar oportunidades de negócios contínuas. Os recrutadores podem visualizar descrições de cargos em 360 graus que fornecem uma visão abrangente da função, incluindo o argumento de venda da empresa e especificações do cargo. A descoberta de perfis liderada por IA do Spottabl permite que os recrutadores encontrem talentos relevantes em seu próprio pool privado. A ferramenta de sourcing social da plataforma facilita a descoberta rápida e eficiente de talentos. Os recrutadores estão equipados com as informações e ferramentas necessárias para qualificar e enviar candidatos prontos para entrevistas, aumentando as chances de colocação bem-sucedida. Além disso, os estímulos inteligentes e as integrações de sistemas do Spottabl enviam automaticamente os candidatos ao Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS) do cliente, eliminando a necessidade de acompanhamentos manuais. Os recrutadores podem se inscrever no Spottabl, criar seu perfil de especialista e mostrar suas proezas de sourcing. A plataforma maximiza o potencial de ganhos e proporciona transparência através de taxas de sucesso. No geral, o Spottabl oferece aos recrutadores uma maneira simplificada e eficiente de se conectar com os empregadores e encontrar o talento certo para suas funções, melhorando, em última análise, o processo de contratação para todas as partes interessadas envolvidas.

Site: spottabl.com

