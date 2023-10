Sina Weibo (NASDAQ: WB) (新浪微博) é um site de microblog chinês (weibo). Lançada pela Sina Corporation em 14 de agosto de 2009, é uma das maiores plataformas de mídia social na China, com mais de 445 milhões de usuários ativos mensais no terceiro trimestre de 2018. A plataforma tem sido um enorme sucesso financeiro, com estoques em alta, vendas lucrativas de publicidade e alta receita e lucro total por trimestre. No início de 2018, ultrapassou pela primeira vez a marca de avaliação de mercado de US$ 30 bilhões. Em março de 2014, a Sina Corporation anunciou uma cisão do Weibo como uma entidade separada e apresentou um IPO sob o símbolo WB. A Sina conquistou 11% do Weibo no IPO, com o Alibaba detendo 32% após o IPO. A empresa começou a negociar publicamente em 17 de abril de 2014. Em março de 2017, a Sina lançou a versão internacional do Sina Weibo. Esta nova versão possui um design de interface de usuário limpo e conciso, além de um recurso sem anúncios; embora seu volume seja muito pequeno, ocupando apenas um quinto do espaço do original, ele ainda desempenha todas as funções do original. Em junho de 2018, o Sina Weibo atingiu 413 milhões de usuários ativos.Em novembro de 2018, o Sina Weibo suspendeu sua função de registro para menores de 14 anos. Em julho de 2019, o Sina Weibo anunciou que lançaria uma campanha de dois meses para limpar a pornografia e informações vulgares, denominadas Plano Azul. O Sina Weibo atraiu críticas por censurar seus usuários.

Site: weibo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Weibo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.