Unsplash é um site dedicado ao compartilhamento de banco de imagens sob a licença Unsplash. O site conta com mais de 207.000 fotógrafos colaboradores e gera mais de 17 bilhões de impressões fotográficas por mês em sua crescente biblioteca de mais de 2 milhões de fotos. O Unsplash foi citado como um dos principais sites de fotografia do mundo pela Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium e The Next Web. O Unsplash permite que os fotógrafos carreguem fotos em seu site, que são então selecionadas por uma equipe de editores de fotos. Os termos permissivos de direitos autorais em suas fotos fizeram com que o Unsplash se tornasse um dos maiores fornecedores de fotografia da Internet, com as fotos de seus membros aparecendo frequentemente em artigos. No entanto, a decisão deles de parar de usar uma licença "zero" do Creative Commons em 2017 atraiu críticas, pois retirou cerca de 200.000 imagens do Commons. A licença Unsplash é incompatível com licenças Creative Commons, impedindo o uso em sites como a Wikipedia. Em fevereiro de 2018, o Unsplash alterou seus termos de licença para restringir a venda de fotos sem primeiro atualizar, modificar ou incorporar novos elementos criativos às fotos, proibindo a venda de cópias inalteradas, incluindo a venda de fotos impressas ou impressas em produtos físicos. Em 2019, foi lançado o Unsplash for Brands, onde os anunciantes podem compartilhar imagens de marca no Unsplash.

