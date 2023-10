X, anteriormente Twitter, é uma mídia social online e serviço de rede social operado pela empresa americana X Corp., sucessora do Twitter, Inc. Twitter é um serviço americano de microblog e rede social no qual os usuários postam e interagem com mensagens conhecidas como "tweets". Usuários registrados podem postar, curtir e retuitar tweets, mas usuários não registrados só podem lê-los. Os usuários acessam o Twitter por meio da interface do site, do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) ou do software aplicativo para dispositivos móveis (“app”). está sediada em São Francisco, Califórnia, e possui mais de 25 escritórios em todo o mundo. Os tweets eram originalmente restritos a 140 caracteres, mas foram duplicados para 280 para idiomas não CJK em novembro de 2017. Os tweets de áudio e vídeo permanecem limitados a 140 segundos para a maioria das contas. O Twitter foi criado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams em março de 2006 e lançado em julho daquele ano. Em 2012, mais de 100 milhões de usuários postaram 340 milhões de tweets por dia, e o serviço processou uma média de 1,6 bilhão de consultas de pesquisa por dia. Em 2013, foi um dos dez sites mais visitados e foi descrito como “o SMS da Internet”. Em 2018, o Twitter tinha mais de 321 milhões de usuários ativos mensais. Anteriormente Twitter.

Site: twitter.com

