Medium é uma plataforma de publicação online desenvolvida por Evan Williams e lançada em agosto de 2012. É propriedade da A Medium Corporation. A plataforma é um exemplo de jornalismo social, possuindo um acervo híbrido de pessoas e publicações amadoras e profissionais, ou blogs ou editores exclusivos no Medium, e é regularmente considerada como host de blog. Williams, anteriormente cofundador do Blogger e do Twitter, desenvolveu inicialmente o Medium como um meio de publicar escritos e documentos com comprimento superior ao máximo de 140 caracteres (agora 280 caracteres) do Twitter.

Site: medium.com

