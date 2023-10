O Blogger é um serviço de publicação de blogs que permite blogs multiusuários com entradas com carimbo de data/hora. Foi desenvolvido pela Pyra Labs, que foi comprada pelo Google em 2003. Os blogs são hospedados pelo Google e geralmente acessados ​​a partir de um subdomínio do blogspot.com. Os blogs também podem ser veiculados a partir de um domínio personalizado de propriedade do usuário (como www.example.com) usando recursos de DNS para direcionar um domínio aos servidores do Google. Um usuário pode ter até 100 blogs por conta. Até 1º de maio de 2010, o Blogger também permitia que os usuários publicassem blogs em seu próprio servidor de hospedagem, via FTP. Todos esses blogs tiveram que ser alterados para usar um subdomínio blogspot.com ou apontar seu próprio domínio para os servidores do Google por meio de DNS.

