Upwork, anteriormente Elance-oDesk, é uma plataforma freelancer norte-americana onde empresas e indivíduos se conectam para realizar negócios. Em 2015, a fusão Elance-oDesk foi rebatizada como Upwork e o nome completo da empresa agora é Upwork Global Inc. A Upwork está atualmente sediada em Santa Clara e São Francisco, Califórnia, embora atenda clientes em todo o mundo. Upwork tem mais de doze milhões de freelancers registrados e cinco milhões de clientes registrados. Três milhões de empregos no valor de mais de US$ 1 bilhão são publicados anualmente, tornando a Upwork o maior mercado de freelancers do mundo.

Site: upwork.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Upwork. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.