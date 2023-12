Plurk () é um serviço gratuito de rede social e microblog que permite aos usuários enviar atualizações (também conhecidas como plurks) por meio de mensagens curtas ou links, que podem ter até 360 caracteres de texto (a partir de 28 de dezembro de 2016, imediatamente antes disso, o limite era de 210, que foi aumentado em relação ao limite original de 140). As atualizações são então mostradas na página inicial do usuário usando uma linha do tempo, que lista todas as atualizações recebidas em ordem cronológica e entregues a outros usuários que escolheram para recebê-los. Uma característica única de sua linha do tempo é a rolagem horizontal, diferente de qualquer outra rede social popular ou sites de microblog como Twitter ou Facebook, onde os usuários podem ver mais postagens correndo horizontalmente na tela, com os toques anteriores à direita. Cada um dos threads mostra carimbos de data/hora abaixo do quadro da linha do tempo e um contador para o número de respostas; um tópico pode ter de 300 a mil respostas. Os usuários podem responder às atualizações de outros usuários em sua linha do tempo por meio do site Plurk.com, por mensagens privadas ou instantâneas, ou por mensagens de texto por meio de aplicativos de terceiros compatíveis.

Site: plurk.com

