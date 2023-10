Flipboard é uma empresa agregadora de notícias e redes sociais com sede em Palo Alto, Califórnia, com escritórios em Nova York, Vancouver e Pequim. Seu software, também conhecido como Flipboard, foi lançado pela primeira vez em julho de 2010. Ele agrega conteúdo de mídias sociais, feeds de notícias, sites de compartilhamento de fotos e outros sites, apresenta-o em formato de revista e permite aos usuários “folhear” os artigos, imagens e vídeos sendo compartilhados. Os leitores também podem salvar histórias em revistas Flipboard. Em março de 2016, a empresa afirma que 28 milhões de revistas foram criadas por usuários no Flipboard. O serviço pode ser acessado via navegador web, ou por aplicativo Flipboard para Microsoft Windows e macOS, e por meio de aplicativos móveis para iOS e Android. O software cliente está disponível gratuitamente e está localizado em 21 idiomas.

Site: flipboard.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Flipboard. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.