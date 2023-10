Simplenote é um aplicativo de anotações com suporte Markdown. Além de aplicativos multiplataforma, ele pode ser acessado pela maioria dos navegadores da web. O Simplenote possui uma API acessível externamente, permitindo que outros clientes sejam gravados: macOS Dashboard widget DashNote; nvPY, um cliente SimpleNote multiplataforma; entre outros. Além disso, o programa Notational Velocity do macOS e o utilitário ResophNotes do Windows também podem sincronizar com o Simplenote.

Site: simplenote.com

