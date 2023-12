Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Plane Finder no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Plane Finder é um serviço de rastreamento de voos em tempo real com sede no Reino Unido, lançado em 2009, que é capaz de mostrar dados de voos globalmente. Os dados disponíveis incluem números de voos, a velocidade com que uma aeronave se move, a sua altitude e o destino da viagem. Diversas variantes do serviço estão disponíveis como aplicativos móveis, incluindo versões gratuitas, premium em 3D e de realidade aumentada. O mapa de rastreamento de voo e o banco de dados podem ser acessados ​​por navegadores da web. O Plane Finder permite que usuários registrados compartilhem seus dados ADS-B e MLAT por meio do Plane Finder ADS-B Client, disponível para macOS, Windows e Linux. O Plane Finder oferece suporte a gráficos VFR do NATS e foi o primeiro grande aplicativo de rastreamento de voo a introduzir um recurso de repetição, permitindo aos usuários reproduzir voos desde 2011.

Site: planefinder.net

