Pocket, anteriormente conhecido como Read It Later, é um aplicativo e serviço web para gerenciamento de lista de leitura de artigos e vídeos da Internet. Lançado em 2007, o aplicativo era originalmente apenas para desktops e laptops e agora está disponível para macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, eReaders Kobo e navegadores da web. O Pocket foi adquirido pela Mozilla, desenvolvedora do navegador Firefox, em 2017.

Site: getpocket.com

