Microsoft OneDrive (anteriormente conhecido como SkyDrive) é um serviço de hospedagem de arquivos e serviço de sincronização operado pela Microsoft como parte de sua versão web do Office. Lançado pela primeira vez em agosto de 2007, o OneDrive permite aos usuários armazenar arquivos e dados pessoais como configurações do Windows ou chaves de recuperação do BitLocker na nuvem, compartilhar arquivos e sincronizar arquivos em dispositivos móveis Android, Windows Phone e iOS, computadores Windows e macOS, e o Consoles Xbox 360 e Xbox One. Os usuários podem fazer upload de documentos do Microsoft Office para o OneDrive. O OneDrive oferece 5 GB de espaço de armazenamento gratuito, com opções de armazenamento de 100 GB, 1 TB e 6 TB disponíveis separadamente ou com assinaturas do Office 365.

Site: onedrive.com

