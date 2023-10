Mega (estilizado em letras maiúsculas como MEGA) ou Mega.nz é um serviço de armazenamento em nuvem e hospedagem de arquivos oferecido pela Mega Limited, uma empresa sediada em Auckland. O serviço é oferecido principalmente por meio de aplicativos baseados na web. Mega aplicativos móveis também estão disponíveis para Windows Phone, Android e iOS. Mega é conhecida por sua grande alocação de armazenamento de 50 GB para contas gratuitas. O site e o serviço foram lançados em 19 de janeiro de 2013, por Kim Dotcom, que fundou o agora extinto serviço Megaupload. Porém, em 2015, Kim Dotcom desassociou-se do serviço e afirmou que o governo da Nova Zelândia havia confiscado as ações de um investidor chinês e detém o controle do site. A Mega Limited respondeu que as autoridades não interferiram nas suas operações.

Site: mega.io

