Microsoft Word Online

Colabore gratuitamente com uma versão online do Microsoft Word. Salve documentos no OneDrive. Compartilhe-os com outras pessoas e trabalhem juntos ao mesmo tempo. Microsoft Word é um processador de texto desenvolvido pela Microsoft. Foi lançado pela primeira vez em 25 de outubro de 1983 sob o nome Multi-Tool Word para sistemas Xenix. Versões subsequentes foram escritas posteriormente para várias outras plataformas, incluindo IBM PCs rodando DOS (1983), Apple Macintosh rodando o Classic Mac OS (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari ST (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989), SCO Unix (1994) e macOS (anteriormente OS X; 2001).

