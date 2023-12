Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sticky Notes no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Sticky Notes é um aplicativo de anotações da área de trabalho incluído no Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O aplicativo carrega rapidamente e permite que os usuários façam anotações rapidamente usando janelas semelhantes a post-its em sua área de trabalho. Sticky Notes originou-se no Windows XP Tablet Edition em 2002 e foi incluído no Windows Vista como um gadget para a barra lateral do Windows. De acordo com a Microsoft, havia oito milhões de usuários mensais do Sticky Notes em abril de 2016. Ele é integrado ao Outlook.com e ao Microsoft Teams.

