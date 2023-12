Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de kalaksi no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Uma nova rede social para uma internet mais aberta, baseada em feeds sindicalizados. Como funciona? Cada usuário tem seu próprio kalaksi – um local onde planetas podem ser criados. Os planetas atuam tanto como uma linha do tempo (onde você pode postar e repostar) quanto como agregadores de feeds internos e externos. Cada planeta também exporta seu próprio feed RSS para que seu conteúdo possa ser facilmente acessado de qualquer lugar. Você pode assinar planetas de outros usuários, bem como feeds RSS/Atom padrão. Novo conteúdo será publicado automaticamente nos planetas inscritos. Você também pode marcar com estrela e comentar todas as postagens, criar planetas privados ou restritos e estabelecer amizades com outros usuários para compartilhar conteúdo privado.

Site: kalaksi.com

