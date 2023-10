A Lever é uma empresa de software com sede nos EUA e sede em São Francisco, Califórnia, que fornece um sistema de rastreamento de candidatos para contratação. Foi fundada em 2012 por Sarah Nahm, Nate Smith e Randal Truong. A Lever levantou US$ 2,8 milhões em uma rodada inicial em setembro de 2012, US$ 10 milhões em sua rodada da Série A em outubro de 2014 e mais US$ 20 milhões em sua rodada da Série B em janeiro de 2016. Em julho de 2017, a Lever levantou US$ 40 milhões, elevando seu financiamento total para US$ 70 milhões. É apoiado por um conselho consultivo que inclui Aaron Levie, CEO da Box, Marissa Mayer, CEO do Yahoo!, e Jeremy Stoppelman, CEO do Yelp.

Site: lever.co

