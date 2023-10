Splice é uma plataforma de colaboração e criação musical baseada em nuvem que se integra às principais estações de trabalho de áudio digital (DAWs) para oferecer backup online automatizado com controle de versão, colaboração online e offline, bem como visualização do processo de criação. Splice arrecadou US$ 35 milhões em uma rodada de financiamento da Série B liderada por Draper Fisher Jurvetson em 2017.

Site: splice.com

