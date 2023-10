Reddit (estilizado em seu logotipo como reddit) é um site americano de agregação de notícias sociais, classificação de conteúdo da web e discussão. Os membros registrados enviam conteúdo para o site, como links, postagens de texto e imagens, que são então votados a favor ou contra outros membros. As postagens são organizadas por assunto em painéis criados pelos usuários chamados “subreddits”, que cobrem uma variedade de tópicos como notícias, política, ciência, filmes, videogames, música, livros, esportes, fitness, culinária, animais de estimação e compartilhamento de imagens. Os envios com mais votos positivos aparecem no topo do subreddit e, se receberem votos positivos suficientes, finalmente na página inicial do site. Apesar das regras rígidas que proíbem o assédio, os administradores do Reddit gastam recursos consideráveis ​​na moderação do site. Em maio de 2020, o Reddit era classificado como o 19º site mais visitado nos EUA e no mundo, de acordo com Alexa Internet, com 55% de seus usuários. base vinda dos Estados Unidos, seguida pelo Reino Unido com 7,4% e Canadá com 5,8%. O Reddit foi fundado pelos colegas de quarto da Universidade da Virgínia Steve Huffman e Alexis Ohanian em 2005. A Condé Nast Publications adquiriu o site em outubro de 2006. Em 2011, Reddit tornou-se uma subsidiária independente da controladora da Condé Nast, Advance Publications. Em outubro de 2014, o Reddit levantou US$ 50 milhões em uma rodada de financiamento liderada por Sam Altman e incluindo os investidores Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg e Jared Leto. O investimento deles avaliou a empresa em US$ 500 milhões. Em julho de 2017, o Reddit levantou US$ 200 milhões para uma avaliação de US$ 1,8 bilhão, com a Advance Publications permanecendo como acionista majoritária. Em fevereiro de 2019, uma rodada de financiamento de US$ 300 milhões liderada pela Tencent elevou a avaliação da empresa para US$ 3 bilhões.

Site: reddit.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Reddit. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.