Canva é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos para mídias sociais, apresentações, pôsteres, documentos e outros conteúdos visuais. Os usuários podem escolher entre vários modelos projetados por profissionais, editar os designs e enviar suas próprias fotos por meio de uma interface de arrastar e soltar. A plataforma é de uso gratuito e oferece assinaturas pagas como Canva Pro e Canva for Enterprise para funcionalidades adicionais. Os usuários também podem pagar para que os produtos físicos sejam impressos e enviados. Em 2019, o Canva arrecadou uma avaliação de US$ 3,2 bilhões e tinha mais de 20 milhões de usuários em 190 países. Em junho de 2020, o Canva arrecadou US$ 60 milhões, com uma avaliação de US$ 6 bilhões. Isso quase dobrou sua última avaliação em 2019.

Site: canva.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Canva. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.