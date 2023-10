(hebraico: וויקס.קום) é uma empresa israelense de software que fornece serviços de desenvolvimento web baseados em nuvem. Ele permite que os usuários criem sites HTML5 e sites móveis por meio do uso de ferramentas online de arrastar e soltar. Junto com sua sede e outros escritórios em Israel, o Wix também possui escritórios no Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, Irlanda, Lituânia, Estados Unidos e Ucrânia. Os usuários podem adicionar plug-ins sociais, comércio eletrônico, marketing online, contato formulários, marketing por e-mail e fóruns comunitários em seus sites usando uma variedade de aplicativos desenvolvidos pelo Wix e de terceiros. O construtor de sites Wix é baseado em um modelo de negócios freemium, obtendo receitas por meio de atualizações premium.

Site: wix.com

