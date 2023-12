Phonexa é um software de rastreamento de nível empresarial para marketing de desempenho, afiliados e parceiros. O Phonexa Suite é a tecnologia subjacente que conduz o ciclo de vida da chamada e do lead do consumidor, ajudando as equipes de marketing de desempenho a gerar ROI para marcas em canais afiliados, parceiros e pagos. Phonexa prioriza o marketing baseado em resultados nas interações com o cliente, como cliques, chamadas, envios de formulários, comportamento do site e muito mais. Por meio de sua solução operacional única, o Phonexa Suite oferece aos editores, redes, agências e marcas D2C acesso e controle sem precedentes às campanhas, elimina a falta de transparência na geração de leads e automatiza processos. O Phonexa Suite permite que os clientes otimizem esforços de aquisição de clientes sem atrito e analisem as fontes que impulsionam o pipeline qualificado. A sede global da Phonexa está localizada em Los Angeles, com escritórios adicionais no Reino Unido, Ucrânia e Canadá. A empresa emprega mais de 200 funcionários. Para obter mais informações, visite www.Phonexa.com.

Site: phonexa.com

