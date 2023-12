Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Performcb no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Perform[cb] capacita as marcas a adquirir novos clientes por meio de canais digitais incrementais em um modelo de pagamento por resultados. Nossa tecnologia proprietária e mercado de parceiros altamente selecionado alinham o preço “custo por” com o valor da vida do cliente. Quer você seja um empresário que busca direcionar tráfego ou uma marca da Fortune 500 que precisa de uma estratégia abrangente de marketing de desempenho, a Perform[cb] é a líder reconhecida em marketing de desempenho on-line com o mercado classificado em primeiro lugar no mundo. Somos especializados em estratégias de marketing de desempenho específicas para verticais, para que você alcance os clientes que deseja - e pague apenas pelos clientes que adquirir.

Site: performcb.com

