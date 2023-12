Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Fintel Connect no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Fintel Connect é a principal plataforma completa de marketing de afiliados, rede e agência desenvolvida especificamente para fintechs e bancos. Com a Fintel, as marcas financeiras têm tudo o que precisam para ampliar a aquisição de clientes por meio do marketing de afiliados e influenciadores, incluindo uma plataforma de parceiros especializada (+mecanismo de conformidade), uma rede com curadoria de milhares de afiliados e influenciadores com foco em finanças e uma equipe de especialistas para gerenciar e dimensionar o canal. Atualmente, impulsionamos os programas de parceria de mais de 90 fintechs, bancos e cooperativas de crédito em toda a América do Norte, incluindo Ramp, BMO e Live Oak Bank, para citar alguns. Para descobrir como o Fintel Connect pode alcançar um crescimento escalonável para sua marca, visite www.fintelconnect.com.

