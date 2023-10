Coda é um editor de documentos baseado em nuvem fundado por Shishir Mehrotra e Alex DeNeui. Os escritórios estão localizados em Bellevue, São Francisco e Mountain View. A primeira versão 1.0 do software foi lançada em maio de 2019. Anteriormente, havia mais de quatro anos em uma versão beta fechada. Coda fornece funções de processamento de texto, planilhas e banco de dados. É uma tela que combina planilhas, apresentações, aplicativos e documentos. O software pode ser integrado a serviços de terceiros, como Slack e Gmail. Em 2017, a Coda arrecadou US$ 60 milhões. Greylock Partners, Khosla Ventures e General Catalyst participaram do financiamento, com o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e Hemant Taneja, da General Catalyst, ingressando no conselho de administração.

Site: coda.io

