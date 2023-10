Lucidchart é uma plataforma proprietária baseada na web que permite aos usuários colaborar no desenho, revisão e compartilhamento de gráficos e diagramas. O Lucidchart é executado em navegadores compatíveis com HTML5. Isso significa que não requer atualizações de software de terceiros como Adobe Flash. Em 2010, o Lucidchart anunciou que havia se integrado ao Google Apps Marketplace.Em 2011, o Lucidchart levantou US$ 1 milhão em "financiamento anjo" em 2011.Em 17 de outubro de 2018, o Lucidchart anunciou que havia levantado US$ 72 milhões adicionais da Meritech Capital e da ICONIQ Capital. .

Site: lucidchart.com

