Sumo Logic, Inc. é uma empresa de análise de dados de máquina baseada em nuvem com foco em segurança, operações e casos de uso de BI. Ele fornece serviços de gerenciamento e análise de logs que aproveitam big data gerado por máquina para fornecer insights de TI em tempo real. Com sede em Redwood City, Califórnia, a Sumo Logic foi fundada em abril de 2010 pelos veteranos da ArcSight Kumar Saurabh e Christian Beedgen, e recebeu financiamento da Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures , o investidor anjo Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management e Franklin Templeton. Em maio de 2019, a empresa coletou financiamento de capital de risco totalizando US$ 345 milhões. Em 17 de setembro de 2020, a Sumo Logic estreou na bolsa de valores NASDAQ em sua oferta pública inicial como uma empresa pública.

Site: sumologic.com

