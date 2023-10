Bitbucket é um serviço de hospedagem de repositório de controle de versão baseado na web de propriedade da Atlassian, para código-fonte e projetos de desenvolvimento que usam sistemas de controle de revisão Mercurial (do lançamento até 1º de julho de 2020) ou Git (desde outubro de 2011). O Bitbucket oferece planos comerciais e contas gratuitas. Ele oferece contas gratuitas com um número ilimitado de repositórios privados (que podem ter até cinco usuários no caso de contas gratuitas) a partir de setembro de 2010. O Bitbucket se integra a outros softwares da Atlassian, como Jira, HipChat, Confluence e Bamboo. É semelhante ao GitHub, que usa principalmente Git. O Bitbucket tradicionalmente comercializa seus serviços para desenvolvedores profissionais com código de software proprietário privado, especialmente desde que foi adquirido pela Atlassian em 2010. Em fevereiro de 2017, o Bitbucket anunciou que havia alcançado 6 milhões de desenvolvedores e 1 milhão de equipes em sua plataforma.O Bitbucket tem três modelos de implantação: Nuvem, servidor Bitbucket e data center.

Site: bitbucket.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bitbucket. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.