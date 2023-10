BBC iPlayer é um antigo serviço de streaming, catchup, televisão e rádio da BBC. O serviço está disponível em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo telefones celulares e tablets, computadores pessoais e televisões inteligentes. Os serviços iPlayer fornecidos a telespectadores baseados no Reino Unido não apresentam publicidade comercial. Os termos BBC iPlayer, iPlayer e BBC Media Player referem-se a vários métodos para visualizar ou ouvir o mesmo conteúdo. Assistir ou gravar transmissões de televisão ao vivo de qualquer emissora do Reino Unido, ou assistir a programas de atualização da BBC TV ou programas sob demanda da BBC TV no Reino Unido sem uma licença de TV é um crime. Em 2015, a BBC informou que estava avançando no sentido de reproduzir áudio e conteúdo de vídeo por meio de padrões HTML5 abertos em navegadores da web, em vez de Flash ou seu aplicativo móvel Media Player. Em 17 de outubro de 2018, a marca BBC 'iPlayer Radio' foi substituída por BBC Sounds.

Site: bbc.co.uk

