BBC News é uma divisão operacional de negócios da British Broadcasting Corporation (BBC) responsável pela coleta e transmissão de notícias e assuntos atuais. O departamento é a maior organização de transmissão de notícias do mundo e gera cerca de 120 horas de produção de rádio e televisão por dia, bem como cobertura de notícias online. O serviço mantém 50 agências de notícias estrangeiras com mais de 250 correspondentes em todo o mundo. Fran Unsworth é Diretora de Notícias e Atualidades desde janeiro de 2018. O orçamento anual do departamento ultrapassa £ 350 milhões; tem 3.500 funcionários, 2.000 dos quais são jornalistas. As divisões de notícias domésticas, globais e online da BBC News estão localizadas na maior redação ao vivo da Europa, na Broadcasting House, no centro de Londres. A cobertura parlamentar é produzida e transmitida nos estúdios de Millbank, em Londres. Através das regiões inglesas da BBC, a BBC também possui centros regionais em toda a Inglaterra e centros de notícias nacionais na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Todas as nações e regiões inglesas produzem os seus próprios programas de notícias locais e outros programas de actualidade e desportivos. A BBC é uma empresa quase autónoma autorizada por carta real, o que a torna operacionalmente independente do governo, que não tem poder para nomear ou demitir o seu diretor-geral e exige que reporte de forma imparcial. No entanto, tal como acontece com todos os principais meios de comunicação social, foi acusado de preconceito político de todo o espectro político, tanto no Reino Unido como no estrangeiro.

