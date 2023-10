Fox News (oficialmente Fox News Channel, abreviado FNC e comumente conhecido como Fox) é um canal de televisão a cabo conservador multinacional americano. É propriedade da Fox News Media, que por sua vez é propriedade da Fox Corporation. O canal transmite principalmente dos estúdios da 1211 Avenue of the Americas, na cidade de Nova York. A Fox News oferece serviços para 86 países e territórios ultramarinos em todo o mundo, com transmissões internacionais apresentando segmentos Fox Extra durante os intervalos comerciais. O canal foi criado pelo magnata da mídia australiano-americano Rupert Murdoch para atrair um público conservador, contratando o ex-consultor de mídia republicano e executivo da CNBC Roger Ailes como seu CEO fundador. Foi lançado em 7 de outubro de 1996, para 17 milhões de assinantes de TV a cabo. A Fox News cresceu durante o final dos anos 1990 e 2000 para se tornar a rede de notícias por assinatura dominante nos EUA. Em setembro de 2018, aproximadamente 87.118.000 domicílios nos EUA (90,8% dos assinantes de televisão) recebiam a Fox News. Em 2019, a Fox News foi a rede a cabo com melhor classificação, com média de 2,5 milhões de telespectadores. Murdoch é o atual presidente executivo e Suzanne Scott é a CEO. A Fox News foi descrita como praticando reportagens tendenciosas em favor do Partido Republicano, das administrações de George W. Bush e Donald Trump e de causas conservadoras, enquanto retrata o Partido Democrata de forma negativa. luz. Os críticos citaram o canal como prejudicial à integridade das notícias em geral. Funcionários da Fox News disseram que as reportagens de notícias operam independentemente de sua programação de opinião e comentários, e negaram preconceito nas reportagens, enquanto ex-funcionários disseram que a Fox ordenou que "inclinassem as notícias em favor dos conservadores". Durante a presidência de Trump, os observadores notaram uma tendência pronunciada do canal Fox News de servir como um "porta-voz" para a administração, fornecendo "propaganda" e um "ciclo de feedback" para Trump, com um estudioso presidencial afirmando: "É o mais próximo que podemos passei a ter TV estatal."

Site: foxnews.com

