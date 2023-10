U.S. News & World Report

US News & World Report é uma empresa de mídia americana que publica notícias, opiniões, conselhos ao consumidor, classificações e análises. Fundada como uma revista de notícias em 1933, a US News fez a transição para publicação principalmente baseada na web em 2010. A US News cobre política, educação, saúde, dinheiro, carreiras, viagens, tecnologia e carros. As classificações do US News de faculdades e universidades americanas e internacionais estão entre as classificações de faculdades mais usadas, junto com o Times Higher Education, o Academic Ranking of World Universities e o QS World University Rankings.

Site: usnews.com

