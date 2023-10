CNN (Cable News Network) é um canal americano de televisão paga baseado em notícias de propriedade da CNN Worldwide, uma unidade da divisão WarnerMedia News & Sports da WarnerMedia da AT&T. A CNN foi fundada em 1980 pelos proprietários de mídia americanos Ted Turner e Reese Schonfeld como um canal de notícias a cabo 24 horas por dia. Após seu lançamento em 1980, a CNN foi o primeiro canal de televisão a fornecer cobertura noticiosa 24 horas por dia e foi o primeiro canal de televisão totalmente noticioso nos Estados Unidos. Embora o canal de notícias tenha inúmeras afiliadas, a CNN transmite principalmente de 30 Hudson Yards em Cidade de Nova York e estúdios em Washington, D.C. e Los Angeles. Sua sede no CNN Center em Atlanta – que sofreu grandes danos em 2020 – é usada apenas para programação de fim de semana. A CNN às vezes é chamada de CNN/U.S. (ou CNN Domestic) para distinguir o canal dos EUA de sua rede irmã internacional, CNN International. A rede é conhecida pela sua dramática cobertura ao vivo das últimas notícias, algumas das quais atraíram críticas como excessivamente sensacionalistas, e pelos seus esforços para ser apartidária, o que levou a acusações de falso equilíbrio. Em setembro de 2018, a CNN tinha 90,1 milhões de televisões. famílias como assinantes (97,7% das famílias com cabo) nos Estados Unidos. Em 2019, a CNN ficou em terceiro lugar em audiência entre as redes de notícias a cabo, atrás das rivais Fox News e MSNBC, com média de 972.000 telespectadores. A CNN ocupa o 14º lugar entre todas as redes a cabo básicas. Globalmente, a programação da CNN é transmitida pela CNN International, que pode ser vista por telespectadores em mais de 212 países e territórios. A versão doméstica dos EUA, às vezes chamada de CNN (EUA), também está disponível no Canadá, em algumas ilhas do Caribe e no Japão, onde foi transmitida pela primeira vez na CNNj em 2003, com tradução simultânea em japonês. A partir do final de 2010, o feed de alta definição da CNN US foi lançado no Japão para telespectadores americanos sob o nome "CNN/US HD" e é distribuído pela Japan Cable Television (JCTV) para vários provedores de TV multicanal diferentes, como J:COM, SKY PerfecTV!, iTSCOM e o serviço JCTVWiFi.

Site: edition.cnn.com

