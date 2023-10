YouTube TV é um serviço americano de streaming de televisão que oferece TV ao vivo, vídeo sob demanda e DVR baseado em nuvem de mais de 85 redes de televisão. É propriedade do YouTube, uma subsidiária do Google, ela própria uma subsidiária da Alphabet Inc. A linha do YouTube TV inclui as principais redes dos EUA, como ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Discovery, Comedy Central e ESPN. O YouTube TV foi lançado em 28 de fevereiro de 2017.

Site: tv.youtube.com

