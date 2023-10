Groupon é um mercado global de comércio eletrônico americano que conecta assinantes a comerciantes locais, oferecendo atividades, viagens, bens e serviços em 15 países. Com sede em Chicago, o Groupon foi lançado lá em novembro de 2008, sendo lançado logo depois em Boston, Nova York e Toronto. Em outubro de 2010, o Groupon estava disponível em 150 cidades na América do Norte e em 100 cidades na Europa, Ásia e América do Sul, e tinha 35 milhões de usuários registrados. No final de março de 2015, o Groupon atendia mais de 500 cidades em todo o mundo, quase 48,1 milhões de clientes ativos e apresentava mais de 425.000 negócios ativos globalmente em 48 países. A ideia do Groupon foi criada pelo ex-CEO e nativo de Pittsburgh, Andrew Mason. A ideia chamou a atenção de seu antigo empregador, Eric Lefkofsky, que forneceu US$ 1 milhão em capital inicial para desenvolver a ideia. Em abril de 2010, a empresa foi avaliada em US$ 1,35 bilhão. De acordo com um relatório de dezembro de 2010 conduzido pela associação de marketing do Groupon e publicado na revista Forbes e no Wall Street Journal, o Groupon estava “projetando que a empresa está no caminho certo para faturar US$ 1 bilhão em vendas mais rápido do que qualquer outro negócio, jamais”. divulgação de lucros como uma empresa pública, o Groupon relatou um prejuízo no quarto trimestre de 2011 de US$ 9,8 milhões em uma base ajustada, decepcionando os investidores. Preocupações adicionais dos investidores surgiram depois que a empresa reajustou as receitas de 2011 para baixo em março de 2012.

Site: groupon.com

