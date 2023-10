TuneIn é um serviço americano de streaming de áudio que oferece notícias ao vivo, rádio, esportes, música e podcasts para mais de 60 milhões de usuários ativos mensais. Em 2019, o TuneIn tinha mais de 75 milhões de usuários ativos mensais. TuneIn é operado pela empresa TuneIn Inc, com sede em São Francisco, Califórnia. A empresa foi fundada por Bill Moore em 2002 como RadioTime em Dallas, Texas. Os usuários podem ouvir rádio no site do TuneIn, usar um aplicativo móvel, alto-falante inteligente ou outro dispositivo compatível. A partir de 2016, o TuneIn também estava disponível em mais de 55 modelos de veículos. Em 2013, a empresa levantou mais de US$ 47 milhões em financiamento de risco da Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners e Icon Ventures.

Site: tunein.com

