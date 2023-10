monday.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite às organizações gerenciar tarefas, projetos e trabalho em equipe. Em 2020, a empresa atendeu 100.000 organizações, incluindo muitas organizações não técnicas. Em julho de 2019, a empresa levantou US$ 150 milhões, com base em uma avaliação de US$ 1,9 bilhão. Monday.com ganhou o Prêmio Webby de Produtividade 2020 na categoria Aplicativos, Dispositivos Móveis e Voz.

